МКАО "Хэдхантер Груп ПиЭлСи" начинает принудительную конвертацию своих АДР в акции МКАО

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU -"Дочка" МКПАО "Хэдхантер" - МКАО "Хэдхантер Груп ПиЭлСи" (ранее бывшая холдинговая компания HH - HeadHunter Group PLC) - начинает принудительную конвертацию своих АДР в обыкновенные акции МКАО, говорится в сообщении группы.

В настоящий момент акции и АДР МКАО являются неторгуемыми финансовыми инструментами.

"Упрощение корпоративной структуры группы является ключевыми составляющими плана реорганизации", - отмечается в сообщении HH.

Если держатель АДР, бумаги которого учитываются в иностранной депозитарной инфраструктуре, не имел возможности ранее получить акции МКАО из-за иностранных ограничительных мер, он вправе с 7 апреля до 5 августа 2025 года предоставить регистратору МКАО заявление о принудительной конвертации своих бумаг, говорится в сообщении.

МКПАО "Хэдхантер" - новая материнская компания группы HeadHunter (HH) - была редомицилирована, и с 26 сентября ее акции торгуются на Мосбирже. С 2023 года HH находится в процессе масштабной корпоративной реструктуризации, предусматривающей обмен акций кипрской HeadHunter Group Plc (изначально являлась материнской компанией группы HH) на бумаги российской компании в несколько этапов. По итогам двух этапов обмена МКПАО "Хэдхантер" довело долю в HeadHunter Group Plc до 85,71%.

Позже кипрская компания также была редомицилирована и продолжила деятельность как МКАО "Хэдхантер Груп ПИЭЛСИ".

В опубликованном в начале марта финансовом отчете HH говорится, что в декабре состоялась автоматическая конвертация акций и АДР Headhunter Group Plc в обыкновенные акции МКАО "Хэдхантер Груп ПИЭЛСИ": речь идет об 1,2 млн АДР. Тогда же сообщалось, что в дальнейшем планируется принудительная конвертация АДР в акции МКАО "Хэдхантер Груп ПИЭЛСИ" - "чтобы обеспечить возможность получить российские ценные бумаги для наших инвесторов, застрявших в иностранной депозитарной инфраструктуре", указано в отчете HH.

Ранее CFO HH Григорий Моисеев говорил, что по итогам конвертации бумаг Headhunter Group Plc в акции МКАО "Хэдхантер Груп ПИЭЛСИ" доля миноритариев-нерезидентов группы может составить около 10%.