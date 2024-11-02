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Акционеры HeadHunter Group Plc утвердили ее редомициляцию в Россию

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Акционеры кипрской HeadHunter Group Plc на внеочередном собрании одобрили редомициляцию компании в САР Калининградской области, сообщила компания.

о итогам редомициляции HeadHunter Group Plc, которая ранее являлась материнской компанией группы HeadHunter, продолжит работу под названием МКАО "Хэдхантер Груп ПиЭлСи".

Акционеры утвердили размер уставного капитала МКАО в 50 635 720 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,21 рубля и устав компании, а также избрали совет директоров из 9 человек.

В совет директоров избраны СЕО HeadHunter Дмитрий Сергиенков, CEO "Циан" Дмитрий Григорьев, основатель CAIGAN Capital Дуглас Гарднер, экс вице-президент Mail.ru Group (сейчас VK) по HR и образовательным проектам Ольга Филатова, бывший член совета директоров TCS Group Holding Сергей Арсеньев, а также Антон Байцур, Светлана Ушакова, Дмитрий Крюков и Валентин Машков (их актуальные должности HH не раскрывает).

В начале октября МКПАО "Хэдхантер" сообщало, что кипрские компании группы Headhunter Group Plc и Headhunter FSU Ltd получили свидетельства от регистратора компаний Кипра о продолжении деятельности в иностранной юрисдикции, которые являются "официальным согласием на переезд компаний в Россию".

МКПАО "Хэдхантер" является новой материнской компанией группы HeadHunter, с 26 сентября ее акции торгуются на "Мосбирже". В 2023 году группа начала масштабную корпоративную реструктуризацию, которая предусматривает обмен акций HeadHunter Group Plc на бумаги МКПАО в несколько этапов.

По итогам первого этапа МКПАО "Хэдхантер" получило 72,7% акционерного капитала HeadHunter Group Plc. Второй этап предполагает увеличение доли в HeadHunter Group PLC до 85,71%.

HeadHunter САР Кипр Калининградская область Дмитрий Сергиенков Хэдхантер
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