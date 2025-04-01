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Дюков заявил, что нефтяная отрасль заинтересована в гибкости налогов, чтобы вовлекать новые запасы

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Нефтяная отрасль заинтересована в повышении гибкости налоговой системы, а также в расширении режима налога на добавленный доход (НДД), что будет стимулировать создание новых технологий и вовлечение в разработку новых запасов. Такое мнение высказал журналистам глава "Газпром нефти" Александр Дюков по итогам стратегической сессии правительства РФ о развитии нефтяной и угольной отраслей.

"Нефтяная отрасль заинтересована в повышении гибкости налоговой системы, в расширении режима НДД. Это стимулирует создание новых, еще более сложных технологий и вовлечение в разработку новых классов запасов. А развитие и широкое применение цифровых двойников месторождений и промышленных объектов обеспечит для государства полную прозрачность применения налоговых стимулов", - сказал Дюков.

При этом глава "Газпром нефти" отметил важность технологического развития для нефтяной отрасли. "Если бы мы продолжали использовать те технологии, которые были в нашем распоряжении 20 лет назад, то объем добычи у "Газпром нефти" был бы в четыре раза меньше", - сказал он.

Дюков добавил, что технологическое развитие позволило российским нефтяникам вовлечь в разработку запасы, освоение которых еще 15-20 лет казалось невозможным. Он отметил, что по инициативе правительства в отрасли сегодня создана эффективная система управления процессом разработки новых технологий, оборудования, программного обеспечения. "Только в рамках работы координационного совета при правительстве РФ из 220 видов базового оборудования для отрасли, которое не производилось в России на начало 2023 года, уже более 100 видов оборудования уже разработано. А общий объем отраслевого заказа этого оборудования на сегодня составляет 550 млрд рублей", - сказал Дюков.

Он добавил также, что благодаря развитию технологий российская нефтяная отрасль устойчива и надежно обеспечивает внутренний рынок нефтепродуктами. "При этом многие разработки, которые мы создавали для решения собственных задач, имеют высокий экспортный потенциал. Другие страны, добывающие нефть, уже сталкиваются или неизбежно столкнутся с теми же геологическими и технологическими вызовами, с которыми мы имеем дело", - уверен Дюков.

Александр Дюков Газпром нефть
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