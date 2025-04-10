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В России второй день подряд потребление газа обновило максимум

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Потребление газа в России второй день подряд обновляет исторические максимальные значения на фоне поздних холодов, сообщил "Газпром".

При этом если для условий предыдущего рекорда (8 апреля) погодные условия были близки к норме (на 0,6 градуса ниже климатической нормы), то 9 апреля средняя температура воздуха по России была на 2,5 градуса ниже нормы, следует из данных "Системного оператора ЕЭС России".

""Газпром" продолжает обеспечивать россиян рекордными для апреля объемами газа. Обновлен достигнутый накануне максимум суточных поставок: 9 апреля по Единой системе газоснабжения потребителям поставлено 1,217 млрд куб. м газа", - пишут газовики.

Рост потребления газа жителями России связан с аномально холодной погодой, установившейся в Северо-Западном, Центральном и Южном федеральных округах.

Предыдущий суточный максимум для апреля зафиксирован 8 апреля 2025 года и составил 1,188 млрд куб. м газа.

Газпром
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