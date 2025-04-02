В Банке России отмечают замедление инфляции к темпам IV квартала

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Если данные за март по инфляции подтвердят недельные тренды, ситуация с индексом потребительских цен складывается ниже прогноза Банка России по инфляции на 2025 год (7-8%), заявил в Госдуме зампред ЦБ Алексей Заботкин.

"Если по марту картина будет такая же, как показывают недельные данные, то можно говорить о том, что в целом по первому кварталу инфляция складывается даже несколько ниже того прогноза, который Банк России опубликовал 14 февраля после предыдущего опорного заседания. То есть замедление темпов роста цен уже происходит по сравнению с теми темпами, которые были в четвертом квартале, они были очень высокими", - сказал он.

Он подчеркнул, что несмотря на это, цены все еще растут быстрее целевого уровня в 4%. "Требуется поддержание жесткости денежной политики для того, чтобы вернуть инфляцию на низкий уровень", - отметил зампред ЦБ.

Он напомнил, что ЦБ при оценке ситуации с инфляцией в большей степени ориентируется на месячные данные, а не недельные.

"Недельные считаются по ограниченной корзине, в которой не в полной мере представлен, в частности, сектор услуг, где цены в последнее время растут быстрее, чем общий уровень инфляции. То есть недельные данные надо воспринимать как все-таки очень-очень предварительные, оперативные", - подчеркнул Заботкин.