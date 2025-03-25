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Инфляция в России в I квартале складывается ниже февральских ожиданий ЦБ

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - В России в первом квартале инфляция складывается ниже февральских ожиданий Банка России, об устойчивости тенденций можно будет судить после оценки полных данных за март, сообщил журналистам в Госдуме зампред ЦБ Алексей Заботкин.

"Первый квартал в части общего индекса потребительских цен действительно складывается несколько ниже февральского прогноза. В какой мере это связано с динамикой устойчивой составляющей инфляции, а в какой с разными временными факторами, мы сможем судить только после того, как выйдет полная статистика по инфляции за март", - заявил Заботкин.

Банк России к следующему прогнозному раунду (опорному заседанию совета директоров по ставке 25 апреля) оценит складывающиеся тенденции в инфляции и факторы, влияющие на ее прогноз.

"До следующего обновления прогноза еще целый месяц. Он будет уточнен с учетом всей той информации и фактически складывающейся динамики, которая будет иметь место на 25 апреля", - сказал зампред, отвечая на вопрос, может ли укрепление рубля привести к понижению прогноза по инфляции на 2025 год.

ЦБ в феврале повысил прогноз по годовой инфляции на 2025 год до 7-8% с 4,5-5,0%. По итогам заседания совета директоров в марте регулятор сохранил прогноз по инфляции на текущий год на уровне 7-8%.

Банк России ранее ожидал ускорения годовой инфляции по итогам первого квартала 2025 года до 10,6% с 9,5% по итогам 2024 года.

Инфляция в годовом выражении, исходя из расчетов на основе данных Росстата, на 17 марта символически ускорилась до 10,20% с 10,19% на 10 марта (10,06% на конец февраля), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Банк России Росстат Алексей Заботкин
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