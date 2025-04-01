В ЦБ считают достижимым прогноз по инфляции на 2025 год в 7-8%

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Наблюдающиеся тренды указывают на достижимость прогноза Банка России по инфляции на 2025 год в 7-8%, сообщил журналистам советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов.

"Те тренды, которые сейчас складываются, они позволяют говорить о достижимости вот этого прогноза 7-8% на конец года. Ближе к верхней или нижней границе, не скажем", - сказал он.

ЦБ пока не может оценить влияние на прогноз по инфляции произошедшего укрепления рубля.

"В отношении валютного курса мы говорили, что курс в последнее время демонстрирует высокую волатильность. И говорить о том укреплении, которое произошло, как об устойчивом, долгосрочном... Нам надо понять, насколько это укрепление носит устойчивый характер", - отметил советник председателя ЦБ.

Он напомнил, что Банк России уточнит среднесрочный макроэкономический прогноз после опорного заседания совета директоров по ставке 25 апреля.

Тремасов отметил, что ослабление курса рубля сильнее переносится в цены, чем укрепление.

"Вспомните, у нас был эпизод в 2022 году резкого укрепления рубля. Тогда мы видели не просто замедление, остановку роста цен, мы видели снижение цен по широкому кругу товаров. Сейчас, так как укрепление рубля произошло, но оно не сказать, что очень сильно значимое, наверное, снижения цен на товары, какие-то единичные случаи, но то, что рост цен в непродовольственном сегменте замедлился, причем замедлился очень сильно, это факт. И отчасти этому способствовало некоторое общее охлаждение спроса, этому способствовало и, конечно, укрепление валютного курса", - заявил Тремасов.