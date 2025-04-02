Goldman Sachs сможет продать акции ряда российских "голубых фишек" компании "Балчуг капитал"

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Goldman Sachs International сможет продать миноритарные пакеты акций ряда российских "голубых фишек" ЗАО "Балчуг капитал" - той же компании, которой российские власти разрешили купить местную банковскую "дочку" американской финансовой группы.

Президент России Владимир Путин 2 апреля подписал распоряжение, согласно которому "Балчуг капитал" может приобрести у Goldman Sachs International акции "Газпрома", "НОВАТЭКа", "Интер РАО ЕЭС", "Ростелекома", "Сургутнефтегаза" (обыкновенные и "префы"), НЛМК, "Роснефти", "Татнефти" и "ЛУКОЙЛа". Затем "Балчуг капитал" сможет продать эти бумаги, не запрашивая у властей дополнительных разрешений.

В документе приводится точное количество акций каждого эмитента, на которое распространяется разрешение. Это небольшие пакеты, самый заметный из них - 0,12% "Газпрома" рыночной стоимостью почти 4 млрд рублей. Доля в "НОВАТЭКе" составляет 0,025%, в "Сургутнефтегазе" - 0,0006% (от УК), в "Татнефти" - 0,0074%, в "Ростелекоме" - 0,056%, в "Интер РАО" - 0,04%, в НЛМК - 0,0039%, в "ЛУКОЙЛе" - 0,01284%, в "Роснефти" - 0,00998%.

В конце января Путин своим распоряжением разрешил "Балчуг капиталу" приобрести 100% долей ООО "Голдман Сакс Банк". Ранее ЗАО с таким же наименованием, подконтрольное фонду Balchug Capital армянского предпринимателя Давида Амаряна, фигурировало в ряде сделок по выкупу активов уходящих с российского рынка иностранных игроков (в частности, американского концерна Caterpillar).