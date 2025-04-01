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Укрепление курса рубля в ЦБ связали с ожиданиями смягчения санкций

Сейчас курс соответствует многолетним средним значениям, считает советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Курс рубля укрепился на фоне ожиданий смягчения санкций против России из-за проведения переговоров между Россией и США, сейчас его уровень соответствует многолетним средним значениям, заявил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов.

"Сейчас на фоне того оптимизма, который возник по поводу переговоров, по поводу возможного смягчения санкций, мы увидели укрепление курса национальной валюты. Насколько это укрепление устойчиво, мы судить не беремся, Центральный банк не дает прогнозов валютного курса", - сказал он на коммуникационной сессии по разъяснению денежно-кредитной политики Банка России для представителей бизнеса, общественных объединений и органов власти Волгоградской области.

"Каких-то драматичных, кардинальных отклонений курса от своих средне-исторических значений не произошло. Сильное отклонение было в конце прошлого года в сторону мягкого, слишком слабого курса. Действительно, движение под 110 (рублей за 1 доллар США - ИФ) - это было сильным отклонением от средне-исторических показателей. Сейчас мы вернулись по курсу, скорее, к многолетним средним", - отметил советник председателя ЦБ.

Официальный курс доллара США на 1 апреля составляет 92,43 рубля, евро - 85,50 рубля, юаня - 11,71 рубля.

Кирилл Тремасов США Банк России ЦБ РФ
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