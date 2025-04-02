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Приняты обеспечительные меры в рамках иска Wildberries против ООО "ВБ Девелопмент" на 713 млн руб.

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московской области принял обеспечительные меры в рамках разбирательства ООО "Вайлдберриз" против ООО "ВБ Девелопмент" на 712,9 млн рублей. По данным картотеки арбитражных дел, определение об обеспечительных мерах вынесено 2 апреля, какие именно меры - не указано.

ООО "Вайлдберриз" подало иск против ООО "ВБ Девелопмент" в феврале 2025 года. Тогда представитель объединенной компании Wildberries-Russ пояснял, что претензии связаны с неуплатой ООО "ВБ Девелопмент" займа, выданного Wildberries: "Срок его погашения прошел, но деньги не возвращены. В связи с этим принято решение истребовать средства через суд".

Очередное заседание по этому делу назначено на 15 мая.

Владельцем ООО "ВБ Девелопмент" выступает Владислав Бакальчук, сам он заявлял, что эта компания строит для маркетплейса складские комплексы и логистические центры.

Взаимные судебные претензии Wildberries-Russ, "ВБ Девелопмент" и их владельцев - Татьяны Ким и Владислава Бакальчука - начались после создания объединенной компании маркетплейса Wildberries и оператора наружной рекламы Russ, инициированной летом 2024 года. Бакальчук выступил против этой сделки.

ООО "Вайлдберриз" ООО "ВБ Девелопмент" Wildberries
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