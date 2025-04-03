Минэнерго не считает нужным повышать приоритетность перевозки топлива по ж\д

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Повышать приоритетность перевозки нефтепродуктов по железной дороге сейчас нет необходимости, небольшие проблемы решаются вручную, заявил журналистам министр энергетики РФ Сергей Цивилев.

"Все находится в созданных правилах недискриминационного доступа, определены категории, и РЖД действуют по этим правилам. Сейчас (всё - ИФ) работает, бывают иногда небольшие сбои, но вместе с РЖД мы в ручном режиме урегулируем", - сказал он.

Комментируя решение вопросов с ростом цен на нефтепродукты в ряде регионов, Цивилев подчеркнул, что цены на нефтепродукты находятся под контролем благодаря действию топливного демпфера. "Есть демпфер, отработанный годами механизм (..) и у нас цена на нефтепродукты находится под контролем, и всплески в зависимости от внешней конъюнктуры в нашей стране не происходят. Мы намерены работать с демпфером и дальше, так что все с ценой на внутреннем рынке будет в порядке", - заметил глава Минэнерго.

Как сообщалось, с 1 января 2025 года в РФ перестали действовать временные правила перевозок по сети "Российских железных дорог", в которых приоритетность ж/д-перевозки нефтепродуктов была повышена до 3-й группы. Теперь топливо снова находится в менее приоритетной 6-й группе.