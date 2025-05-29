Утвержден список компаний непрерывного цикла с приоритетом очередности в ж/д перевозках

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Правительство утвердило перечень компаний, осуществляющих работы, приостановка которых невозможна по производственно-техническим условиям, имеющих приоритет очередности в перевозках железной дороге. Такое распоряжение от 27 мая № 1341-р опубликовано на официальном портале размещения правовых актов.

В список вошли 166 предприятий, в том числе металлургической, химической, нефтегазовой промышленности.

С 1 января 2025 года вступила в силу обновленная редакция Правил недискриминационного доступа перевозчиков к ж/д инфраструктуре (ПНД). Согласно этому документу, доступ перевозчиков к инфраструктуре в условиях ее ограниченной пропускной способности происходит в следующей очередности: перевозки, осуществляемые для восстановления движения поездов и тушения пожаров; воинские перевозки; перевозки пассажиров в международном сообщении; перевозки пассажиров в пределах России в дальнем следовании; перевозки пассажиров в пределах России в пригородном сообщении; перевозки почтовых отправлений, багажа, грузобагажа; специальные перевозки; грузопассажирские и людские перевозки; перевозки грузов.