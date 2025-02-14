"Ведомости" сообщили, что "Севергрупп" ведет переговоры о покупке "Азбуки вкуса"

Фото: Станислав Тихомиров/ТАСС

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - "Севергрупп" Алексея Мордашова ведет переговоры о покупке сети магазинов "Азбука вкуса", пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к обеим компаниям.

По их данным, речь идет о продаже всего бизнеса сети, которая, в том числе, включает 103 супермаркета под брендом "Азбука вкуса" и 59 мини-маркетов "Азбука daily" в Москве и Санкт-Петербурге, а также собственное кулинарное производство в этих городах мощностью до 50 т продукции в сутки.

Владельцы ритейлера рассчитывают выручить от продажи около 40 млрд рублей, "Севергрупп" сейчас проводит оценку "Азбуки вкуса".

По словам одного из собеседников издания, "Севергрупп" уже рассматривала "Азбуку вкуса" в 2019 году, когда приобретала сеть "Лента", и позднее - пару лет назад.

Представители "Азбуки вкуса" и "Севергрупп" отказались от комментариев.

"Севергрупп" вышла на рынок ритейла в апреле 2019 года, купив 41,9% акций сети гипермаркетов "Лента" за $730 млн, а затем увеличив свой пакет почти до 80%. Актуальная структура акционеров не раскрывается. В феврале 2022 года была закрыта сделка по покупке за 20 млрд рублей онлайн-ритейлера "Утконос". В конце 2023 года "Лента" приобрела продуктовую сеть магазинов у дома "Монетка" (2100 магазинов, большинство из которых расположено на Урале и в Западной Сибири). В 2024 году была куплена сеть магазинов косметики и товаров для дома "Улыбка радуги" (1535 точек).

ООО "Городской супермаркет"(управляет сетью "Азбука вкуса) пока не публиковала финансовые результаты за 2024 год. В I полугодии 2024 года показатель EBITDA компании вырос в 2,7 раза - до 2,35 млрд рублей, выручка - на 21%, до 48 млрд рублей, чистая прибыль составила 760 млн рублей против убытка в 830 млн рублей за тот же период 2023 года.

"Азбука вкуса" была основана в 1992 году Максимом Кощеенко, Олегом Лыткиным, Сергеем Верещагиным и Олегом Трыкиным. По состоянию на декабрь 2021 года Кощеенко и Лыткин совокупно владели 42,5% компании, еще 41,1% было у фондов Invest AG Александра Абрамова и Александра Фролова и Millhouse Романа Абрамовича, 12% - у кипрской VMHY и 4,4% - у менеджмента компании.

Весной 2024 года связанные с Абрамовым и Фроловым структуры вышли из капитала "Азбуки вкуса", новым акционером и инвестором компании стало АО "Бавэро групп", владельцы которого не раскрываются, пишет газета. На сайте "Азбуки вкуса" сообщалось тогда, что крупнейшими владельцами компании являются российские инвестфонды (их названия не приводились) с долей 39,6%, у Кощеенко - 25,7%, у Лыткина - 17,2%, у менеджмента - 3,1%.

По данным ЕГРЮЛ, летом 2024 года ООО "Городской супермаркет" стало владельцем 99% собственного капитала. Ранее эта доля принадлежала кипрской Demanor Investments Limited, корпоративные права которой в отношении "дочки" 26 апреля были приостановлены Арбитражным судом Московской области. Еще 1% юрлица принадлежит ООО "АзбукаВкуса".

Ранее "Городской супермаркет" попал в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО).