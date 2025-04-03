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Число заявок на пособие по безработице в США неожиданно снизилось

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 6 тыс. - до 219 тыс., сообщается в отчете министерства труда США.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составил 225 тыс., а не 224 тыс., как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем ожидали его повышения до 225 тыс. по сравнению с объявленным ранее уровнем предыдущей недели.

Среднее число заявок на пособие в стране за последние четыре недели, менее волатильный показатель, уменьшилось до 223 тыс. с 224,25 тыс. неделей ранее.

Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 22 марта, выросло до 1,903 млн по сравнению с пересмотренными 1,847 млн неделей ранее.

Эксперты в среднем ожидали увеличения этого показателя до 1,860 млн с предварительно объявленного уровня предыдущей недели в 1,856 млн.

США
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