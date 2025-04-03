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"Дочка" китайского автоконцерна Changan в РФ в 2024 году увеличила выручку в 1,9 раза

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Выручка российского представительства автоконцерна Changan (ООО "Чанъань Моторс Рус") - одного из ведущих игроков авторынка РФ наряду с китайскими Great Wall, Chery и Geely - в 2024 году выросла в 1,9 раза (на 87,5%) до 233,5 млрд рублей. Об этом говорится в бухгалтерской отчетности компании.

Себестоимость продаж увеличилась на 89,1% до 204,3 млрд руб. Валовая прибыль составила 29,3 млрд руб. (+76,7%).

Коммерческие расходы компании Changan за год взлетели в 5,5 раза до 28,9 млрд руб. В частности, 10,9 млрд руб. были направлены на услуги по увеличению объема продаж, еще 10,1 млрд руб. - на бонусы за выполнение планов реализации. Кроме того, почти 5,3 млрд руб. составили расходы на транспортировку и хранение товаров против 2 млрд руб. в 2023 году. Управленческие расходы компании за год выросли на 72,7% до 164,7 млн руб.

Показатель прочих доходов подскочил в 2,6 раза до 18,8 млрд руб., за счет учета положительных курсовых разниц на 18,2 млрд руб. Прочие расходы выросли вдвое до 18,7 млрд руб., также в основном за счет учета курсовых разниц (отрицательных) на 16,8 млрд руб.

Чистая прибыль представительства Changan в РФ по итогам 2024 года упала в 9,3 раза до 808,5 млн руб.

Запасы компании по балансу на конец 2024 года составляли 69,3 млрд руб., что в 2,1 раза превысило показатель годичной давности.

Краткосрочные обязательства за год подскочили на 77,5% до 69,3 млрд руб., за счет увеличения кредиторской задолженности за год до 68,6 млрд руб. с 38,6 млрд руб. на конец 2023 года. Долгосрочные обязательства на конец года составляли около 1,5 млрд руб., что было обусловлено ростом показателя отложенных налоговых обязательств.

Бренд Changan по итогам 2024 года вошел в пятерку лидеров российского авторынка по объему продаж, уступив помимо российской Lada конкурентам из китайских Great Wall, Chery и Geely.

По подсчетам аналитического агентства "Автостат", в 2024 году на российском рынке было реализовано 106,105 тыс. автомобилей марки (рост г/г в 2,2 раза), ее доля на легковом рынке составила 6,8% (+2,3 п.п.). В топ-10 продаваемых моделей российского рынка, где лидером среди иномарок оказался кроссовер Haval Jolion (продано 83,8 тыс. за год), а "замыкающим" - Haval M6 (38 тыс. шт.), автомобили Changan не попали.

Топ-5 популярных марок новых легковых автомобилей авторынка РФ в 2024 году, тыс. шт.*

Марка2024 год2023 годИзменениеДоля, 2024 годДоля, 2023 год
1Lada436,155324,437+34,4%27,8%30,6%
2Haval190,624111,72+70,6%12,1%10,6%
3Chery157,04118,946+32%10%11,2%
4Geely149,11893,553+59,4%9,5%8,8%
5Changan106,10547,768+122,1%6,8%4,5%

*- подсчеты "Автостата" на основании данных регистраций ЭПТС

Changan ООО "Чанъань Моторс Рус"
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