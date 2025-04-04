В МВФ заявили, что пошлины представляют значительный риск для мировой экономики

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева предупредила, что объявленные США тарифные меры представляют существенный риск для перспектив мировой экономики в период ее вялого роста.

В распространенном в четверг заявлении Георгиева отметила, что в МВФ пока оценивают макроэкономические последствия введения новых пошлин. Результаты этих оценок будут представлены в обзоре мировой экономики (World Economic Outlook), который будет опубликован позднее в текущем месяце.

"Важно избегать шагов, которые могут еще больше навредить мировой экономике, - заявила она. - Мы призываем Соединенные Штаты и их торговых партнеров к конструктивной работе по снижению торговой напряженности и неопределенности".



