Фьючерсы на индексы США теряют около 2,5%

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Падение американского рынка акций продолжается после того, как четверг стал наихудшим днем для S&P 500 и Nasdaq с 2020 года вслед за объявлением президентом США Дональдом Трампом масштабного пакета торговых пошлин.

При этом котировки фьючерсов на фондовые индексы несколько замедлили снижение после выхода статданных.

Количество рабочих мест в экономике США в марте увеличилось на 228 тыс., сообщило министерство труда. Согласно пересмотренным данным, в феврале оно выросло на 117 тыс., а не на 151 тыс., как сообщалось ранее.

Безработица в стране в прошлом месяце повысилась до 4,2% с февральских 4,1%.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение числа рабочих мест на 135 тыс. и сохранение безработицы на отметке 4,1%, по данным Trading Economics.

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева предупредила, что объявленные США тарифные меры представляют существенный риск для перспектив мировой экономики в период ее вялого роста. "Важно избегать шагов, которые могут еще больше навредить мировой экономике, - заявила она. - Мы призываем Соединенные Штаты и их торговых партнеров к конструктивной работе по снижению торговой напряженности и неопределенности".

Между тем аналитики UBS Global Wealth Management ухудшили рекомендацию для американского рынка акций до "нейтрального уровня" с "привлекательного" из-за объявления властями США масштабных импортных пошлин. Также они понизили прогноз фондового индекса Standard & Poor's 500 на конец текущего года до 5800 пунктов с ожидавшихся ранее 6400 пунктов. На закрытие торгов в четверг его значение составляло 5396,52 пункта, то есть новая оценка экспертов предполагает повышение на 7,5%.

"Масштабы объявленных пошлин удивили как нас, так и рынок в целом", - говорится в сообщении UBS Global Wealth Management. Рынки будут "волатильными из-за потенциального ответного повышения пошлин", что может привести к сокращению корпоративной прибыли и ухудшению экономических показателей, полагают аналитики.

Котировки акций Microsoft Corp. в ходе предварительной сессии снижаются на 1,7%, Tesla - на 4,9%, Apple Inc. - на 4,4%, Amazon.com Inc. - на 5,7%, Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - на 4,6%, Alphabet Inc. - на 2,5%.

Кроме того, дешевеют бумаги чипмейкеров, включая Advanced Micro Devices - на 4%, Qualcomm Inc. - на 3,7%, Broadcom - на 4%, Intel Corp. - на 4,7%, Nvidia Corp. - на 3,3%.

Также падает цена акций банков, в том числе Bank of America Corp. - на 4,4%, Wells Fargo & Co. - на 4,2%, Goldman Sachs Group - на 5,1%, morgan stanley - на 4,9%, JPMorgan Chase & Co. - на 4,4%.

В то же время цена акций GameStop, владельца сети магазинов видеоигр и потребительской электроники, растет на 1,2% на новости о том, что главный исполнительный директор Райан Коэн купил 500 тыс. бумаг компании и нарастил свой пакет до 8,4%.

Котировки июньских фьючерсов на индекс Dow Jones к 15:49 по московскому времени опустились на 2,5% и составляли 39776 пунктов. Цена контрактов на июнь на Standard & Poor's 500 к этому времени уменьшилась на 2,5% - до 5299,25 пункта, на Nasdaq 100 - на 2,7%, до 18171,5 пункта.