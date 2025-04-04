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ФНС требует признать банкротом управляющую сетью кофеен "Кузина"

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №17 по Новосибирской области требует признать банкротом управляющую сетью кофеен "Кузина" Евгению Головкову, сообщает пресс-служба ООО "Юнилайн капитал менеджмент" (ЮЛКМ, представляет интересы владельцев облигаций ООО "Кузина").

По данным картотеки арбитражных дел, межрайонная инспекция 2 апреля подала заявление в Арбитражный суд Новосибирской области о банкротстве Головковой. Информация об аффилированности ответчицы с сетью кофеен "Кузина" в картотеке отсутствует. Заявление пока не принято к производству.

Сумма требований составляет 2,56 млн рублей.

Как сообщалось ранее, ООО "Кузина" допустило дефолт по выплате 23-го купона облигаций серии БО-П02 на сумму 863,1 тысячи рублей. "Обязательство перед владельцами ценных бумаг не исполнено по причине временных финансовых трудностей", - пояснял эмитент.

Владельцы облигаций получили право требовать досрочного погашения бондов.

Компания в течение 2024 года допустила серию технических дефолтов при выплате купонов по выпуску облигаций серии БО-П02, но всегда в итоге полностью выполняла обязательства.

АКРА 10 января отозвало ранее присвоенный ООО "Кузина" кредитный рейтинг на уровне "CCC(RU)" с "развивающимся" прогнозом без одновременного его подтверждения по неаналитическим причинам. Агентство уточнило, что причиной послужила неоплата услуг агентства.

Ранее агентство в связи с несвоевременным исполнением обязательств по облигациям понизило рейтинг "Кузины" до уровня "ССС(RU)", изменив прогноз на "развивающийся".

В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций эмитента на 70 млн рублей с погашением в 2027 году и амортизацией начиная с апреля 2025 года.

"Кузина" - работающая в сфере общественного питания компания, владеющая сетью кофеен. Сеть "Кузины" насчитывает почти 40 кофеен, расположенных преимущественно в Новосибирске.

Головкова, согласно ЕГРЮЛ, является управляющей и совладелицей (37,5%) ООО "Кузина Мос" (Москва), управляющей ООО "АИС" (рабочий поселок Кольцово, Новосибирская область), ООО "Ваниль" (Новосибирск), ООО "Два шоколада" (Новосибирск, в стадии ликвидации), ООО "Кузина Рост" (Новосибирск), ООО "Кузина" (Новосибирск), ООО "Кузина-Инвест" (Новосибирск), ООО "Новые пиццерии" (Новосибирск), ООО "Рест Инвест" (Новосибирск), ООО "Ресурс" (Новосибирск), ООО "Стар" (Новосибирск). Все компании специализируются на деятельности ресторанов и услуг по доставке продуктов питания.

Новосибирская область ФНС ЮЛКМ Кузина Евгения Головкова
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