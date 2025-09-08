Поиск

ФНС планирует обанкротить сеть кофеен "Кузина"

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Межрайонная инспекция ФНС (ИФНС) №7 по Омской области планирует обанкротить ООО "Кузина" (Новосибирск, сеть кофеен), соответствующая информация появилась в Федресурсе.

"Межрайонная ИФНС России №7 по Омской области обратилась 5 сентября 2025 года в Арбитражный суд Новосибирской области с заявлением о признании ООО "Кузина" несостоятельным (банкротом)", - говорится в сообщении.

В картотеке арбитражных дел заявление пока не опубликовано.

В апреле межрайонная ИФНС №17 по Новосибирской области потребовала признать банкротом управляющую сетью кофеен "Кузина" Евгению Головкову из-за долга в 2,56 млн рублей.

В конце августа заседание о признании Головкой банкротом было отложено до 25 сентября для урегулирования спора. Ходатайство поступило от налоговой службы.

ООО "Кузина" в течение 2024 года допустило серию технических дефолтов при выплате купонов по выпуску облигаций серии БО-П02, но всегда в итоге полностью выполняла обязательства.

В 2025 году компания допустила дефолт по выплате 23-го купона облигаций серии БО-П02 на сумму 863,1 тысячи рублей. "Обязательство перед владельцами ценных бумаг не исполнено по причине временных финансовых трудностей", - пояснял эмитент.

Позже компания допустила дефолты по выплате 24-го купона в размере 863,1 тысячи рублей, с 25-й по 27-ой купоны на 793,8 тысячи рублей и 28-го на 725 тысяч рублей.

"Причина неисполнения эмитентом обязательства перед владельцами его ценных бумаг не раскрыта эмитентом", - говорилось в сообщении о неисполнении обязательств по 28-му купону представителя владельцев облигаций - ООО "Юнилайн Капитал Менеджмент".

АКРА 10 января отозвало ранее присвоенный ООО "Кузина" кредитный рейтинг на уровне "CCC(RU)" с "развивающимся" прогнозом без одновременного его подтверждения из-за неоплаты услуг агентства.

Ранее агентство в связи с несвоевременным исполнением обязательств по облигациям понизило рейтинг "Кузины" до уровня "ССС(RU)", изменив прогноз на "развивающийся".

В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций эмитента на 70 млн рублей с погашением в 2027 году и амортизацией начиная с апреля 2025 года.

"Кузина" - работающая в сфере общественного питания компания, владеющая сетью кофеен. Согласно 2ГИС, сеть "Кузины" насчитывает 30 кофеен, расположенных преимущественно в Новосибирске.

