Песков назвал напряженной ситуацию с ценами на нефть

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - В Кремле внимательно следят за тревожной ситуацией в мировой экономике в связи со снижением цен на нефть, но российские власти делают все, чтобы минимизировать последствия экономического шторма для страны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Конечно, это тот показатель, который очень важен для нас, очень важен для пополняемости нашего бюджета, и, конечно, мы очень внимательно следим за ситуацией, которая в настоящее время характеризуется как чрезвычайно неспокойная, напряженная и эмоционально перегруженная. Связано это с решением Соединенных Штатов о введении пошлин в отношении большинства стран мира", - ответил он на вопрос, видит ли Кремль риски для российской экономики в связи со снижением цен на нефть.

"И конечно, если наблюдать за ситуацией в общемировой экономике, то, скорее, она весьма и весьма напряженная и полна такими негативными ожиданиями и в экспертной среде, и в среде игроков на рынках, и так далее", - добавил Песков.

"Наши экономические власти очень внимательно отслеживают эту ситуацию, и, конечно, делают и будут делать все необходимое для того, чтобы минимизировать последствия вот этого международно-экономического шторма для нашей экономики", - сказал он.