Цены на нефть теряют более 4%, Brent торгуется на минимуме с 2021 года

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Нефть продолжает резко дешеветь в пятницу после максимального с 2022 года падения по итогам предыдущей сессии на фоне решений президента США Дональда Трампа по пошлинам и заявлений ОПЕК+.

Стоимость Brent опустилась ниже отметки в $68 за баррель, обновив минимум с декабря 2021 года.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 13:20 по московскому времени составила $67,15 за баррель, что на $2,99 (4,26%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $2,92 (4,36%), до $64,03 за баррель.

Оба контракта завершают неделю максимальным снижением за полгода. В четверг падение стоимости Brent стало самым существенным с августа 2022 года, WTI - с июля 2022 года, согласно данным Dow Jones.

Аналитики Goldman Sachs понизили прогнозы для цен на нефть на текущий и следующий годы, отметив, что ожидают ослабления глобального спроса из-за эскалации торговых войн, а также наращивания поставок странами ОПЕК+.

В минувшую среду Трамп объявил о введении крупных пошлин для иностранных торговых партнеров США, что спровоцировало рост опасений инвесторов в отношении перспектив мировой экономики.

Между тем, в четверг восемь стран-участниц ОПЕК+ приняли решение ускорить снятие ранее принятых ограничений в производстве нефти в объеме 2,2 млн баррелей в сутки и увеличить добычу с мая на 411 тыс. баррелей в сутки.

Аналитик Rystad Energy Мукеш Сахдев полагает, что спад на нефтяном рынке будет краткосрочным, отмечая вероятное увеличение спроса в преддверии летнего сезона, а также сохранение геополитических рисков.

"С учетом ожидаемого нарушения поставок из-за санкций и пошлин, касающихся как покупателей, так и продавцов, цены на нефть вряд ли будут долгое время оставаться ниже $70", - говорится в обзоре Rystad.