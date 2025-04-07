Рубль утром активно дешевеет в паре с юанем на фоне сильного падения цен на нефть

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Китайский юань растет на Московской бирже утром в понедельник, рубль активно дешевеет на фоне сильного падения цен на нефть.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,834 руб. (+11,45 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 22,96 коп. выше уровня действующего официального курса.

Новые российско-американские контакты ожидаются уже на этой неделе, сообщил в интервью Первому каналу спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

На прошлой неделе Дмитриев посетил Вашингтон, где провел серию встреч с представителями американского истеблишмента. По его словам, целью контактов в ходе двухдневного визита в США было восстановление российско-американских отношений в целом и, прежде всего, в экономической и инвестиционной сферах. Спецпредставитель президента РФ также выразил осторожный оптимизм по поводу того, что диалог России и США восстановился.

Цены на нефть

Цены на нефть продолжают снижаться в понедельник после падения в пятницу до минимумов с 2021 года на фоне новых шагов президента США Дональда Трампа во внешнеторговой политике, а также решений ОПЕК+.

В воскресенье стало известно, что саудовская госкомпания Saudi Aramco снизит цены на все сорта нефти для азиатских покупателей на $2,3 за баррель - максимально с октября 2022 года. Цены для США будут уменьшены на $0,2 за баррель, для покупателей из Северо-Западной Европы и Средиземноморья - на $0,5 за баррель.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 по Москве составила $63,38 за баррель, что на 3,38% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подешевели на 6,5%, до $65,58 за баррель, что является минимумом с августа 2021 года.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 3,5%, до $59,81 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов снизилась на 7,4%, до $61,99 за баррель, самого низкого значения с апреля 2021 года.

На минувшей неделе Brent подешевела на 10,9%, WTI - на 10,6%.

Объявление Вашингтоном новых крупных пошлин для иностранных торговых партнеров США спровоцировало рост опасений инвесторов в отношении перспектив мировой экономики и, соответственно, спроса на нефть.

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил в пятницу, что объявленные Трампом пошлины были "значительно больше, чем ожидалось". "То же самое, вероятно, будет справедливо и для экономических эффектов, которые будут включать более высокую инфляцию и более медленный рост экономики", - сказал он.

Падению цен на нефть на прошлой неделе также способствовало решение стран ОПЕК+ ускорить снятие ранее принятых ограничений на добычу нефти