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Пауэлл заявил, что ФРС не будет менять базовую ставку до получения большей ясности

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Вводимые президентом США Дональдом Трампом импортные пошлины усилят инфляцию и ослабят экономический рост, заявил председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл в пятницу.

При этом он отметил, что центральный банк не будет менять процентные ставки, пока не получит более четкой картины конечных последствий.

Федрезерв сталкивается с "крайне неопределенными перспективами" из-за новых пошлин, объявленных президентом в среду, сказал Пауэлл, выступая перед журналистами бизнес-изданий в Арлингтоне.

Он считает, что американская экономика в настоящее время выглядит сильной. Однако Пауэлл подчеркнул угрозу, которую представляют собой пошлины, и указал на то, что ФРС будет сосредоточена на сдерживании инфляции.

"Мы находимся в выгодном положении для того, чтобы дождаться большей ясности, прежде чем рассматривать какие-либо корректировки нашей позиции, - сказал глава Федрезерва. - Пока еще слишком рано говорить о том, каким будет подходящий путь для денежно-кредитной политики".

Пауэлл отметил, что объявленные пошлины были "значительно больше, чем ожидалось". "То же самое, вероятно, будет справедливо и для экономических эффектов, которые будут включать более высокую инфляцию и более медленный рост экономики, - сказал он. - Размер и продолжительность этих эффектов остаются неопределенными".

"Хотя пошлины с высокой вероятностью вызовут по крайней мере временный подъем инфляции, возможно, что последствия будут более устойчивыми", - заявил Пауэлл.

Незадолго до выступления главы ФРС Трамп написал в соцсети Truth Social, что для Пауэлла настало "идеальное время" для понижения процентных ставок. "Он всегда "опаздывает", но теперь он может изменить свой имидж, и быстро, - заявил Трамп. - Снижайте процентные ставки, Джером, и перестаньте играть в политику!"

Джером Пауэлл США ФРС Дональд Трамп
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