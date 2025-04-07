Валютные резервы Китая в марте выросли до максимума за четыре месяца

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Валютные резервы КНР, крупнейшие в мире, в марте увеличились до максимальных с ноября прошлого года $3,241 трлн по сравнению с $3,227 трлн в предыдущий месяц, говорится в сообщении Народного банка Китая.

Юань в прошлом месяце снизился в цене на 0,31% в паре с долларом. Доллар в марте подешевел на 3,13% к корзине основных мировых валют.

Резервы золота в КНР на конец марта составляли 73,7 млн унций, увеличившись с 73,61 млн унций месяцем ранее, говорится в сообщении. Китайский ЦБ покупал драгметалл пятый месяц подряд.

В стоимостном выражении резервы золота выросли до $229,6 млрд с $208,64 млрд в конце февраля.