Поиск

Валютные резервы Китая в апреле выросли до максимума с сентября 2024 года

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Валютные резервы КНР, крупнейшие в мире, в апреле увеличились до максимальных с сентября прошлого года $3,282 трлн по сравнению с $3,241 трлн в предыдущем месяце, говорится в сообщении Народного банка Китая.

Юань в прошлом месяце укрепился на 0,21% против доллара США, тогда как доллар подешевел на 4,34% против корзины основных валют.

Резервы золота в КНР на конец апреля составляли 73,77 млн унций, увеличившись с 73,7 млн унций месяцем ранее, говорится в сообщении. Китайский ЦБ покупал драгметалл шестой месяц подряд.

В стоимостном выражении резервы золота выросли до $243,6 млрд с $229,6 млрд в конце марта.

Китай Народный банк Китая
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ФАС получила ходатайство ООО "Гермес" о приобретении 65,01% в юрлицах гипермаркетов OBI

Рассмотрение по существу иска о выводе 150 млрд рублей из "дочки" "Газпрома" начнется 7 мая

Глава Минфина РФ считает невозможным рост капитализации рынка без выхода на биржу госкомпаний

Глава Минфина РФ считает невозможным рост капитализации рынка без выхода на биржу госкомпаний

Brent подорожала более чем на 4% до $62,69 за баррель

Рынок акций РФ превысил 2800п по индексу МосБиржи на фоне роста нефти

Хроники событий
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана35 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне146 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов207 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6331 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2250 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости383 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе402 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });