Валютные резервы Китая в апреле выросли до максимума с сентября 2024 года

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Валютные резервы КНР, крупнейшие в мире, в апреле увеличились до максимальных с сентября прошлого года $3,282 трлн по сравнению с $3,241 трлн в предыдущем месяце, говорится в сообщении Народного банка Китая.

Юань в прошлом месяце укрепился на 0,21% против доллара США, тогда как доллар подешевел на 4,34% против корзины основных валют.

Резервы золота в КНР на конец апреля составляли 73,77 млн унций, увеличившись с 73,7 млн унций месяцем ранее, говорится в сообщении. Китайский ЦБ покупал драгметалл шестой месяц подряд.

В стоимостном выражении резервы золота выросли до $243,6 млрд с $229,6 млрд в конце марта.