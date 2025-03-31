Поиск

Правительство РФ направит свыше 4 млрд рублей на лизинг сельхозтехники

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ направит свыше 4 млрд рублей на приобретение сельхозтехники для предоставления в лизинг, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.

По его словам, во многих регионах уже началась посевная кампания, важно обеспечить аграриев отечественной сельскохозяйственной техникой.

"Правительство ведет такую работу, обращая внимание на сохранение всех льготных программ по предоставлению тракторов, комбайнов, посевных комплексов и другой техники для нужд агропрома. В том числе создаем условия для получения таких машин через "Росагролизинг", - сказал он, уточнив, что распоряжение о выделении на эти цели более 4 млрд рублей уже подписано.

Как отметил Мишустин, это решение позволит аграриям взять в аренду не менее 300 единиц отечественной техники, это будет способствовать усилению технологического суверенитета ключевых секторов экономики и повышению устойчивости сбыта для предприятий сельскохозяйственного машиностроения. "Важно, чтобы аграрии получили новые машины как можно скорее. Сейчас спрос на сельхозтехнику растет, значит, у отрасли не должно быть нехватки необходимых составляющих для сбора урожая", - добавил глава правительства.

Михаил Мишустин Росагролизинг
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Ъ" сообщил о просьбе Иркутской области ввести полный запрет на майнинг на юге региона

"Ъ" сообщил о просьбе Иркутской области ввести полный запрет на майнинг на юге региона

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию падением индекса IMOEX2 на 3,3%

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию падением индекса IMOEX2 на 3,3%
Военная операция на Украине

Российские средства ПВО за ночь сбили 66 украинских дронов

Москва и Вашингтон начали обсуждать проекты по российским редкоземельным металлам

Москва и Вашингтон начали обсуждать проекты по российским редкоземельным металлам

Росгвардия нейтрализовала стрелявшего с крыши здания в Мурманске

Неизвестный открыл огонь с крыши дома в Мурманске

Что произошло за день: воскресенье, 30 марта

Из курского приграничья с 12 марта эвакуированы 676 человек

Что произошло за день: суббота, 29 марта

В Россию возвращены 25 жителей курского приграничья

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6112 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне59 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2234 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе373 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ38 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов192 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова139 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall331 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости377 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9589 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России55 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });