Правительство РФ направит свыше 4 млрд рублей на лизинг сельхозтехники

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ направит свыше 4 млрд рублей на приобретение сельхозтехники для предоставления в лизинг, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.

По его словам, во многих регионах уже началась посевная кампания, важно обеспечить аграриев отечественной сельскохозяйственной техникой.

"Правительство ведет такую работу, обращая внимание на сохранение всех льготных программ по предоставлению тракторов, комбайнов, посевных комплексов и другой техники для нужд агропрома. В том числе создаем условия для получения таких машин через "Росагролизинг", - сказал он, уточнив, что распоряжение о выделении на эти цели более 4 млрд рублей уже подписано.

Как отметил Мишустин, это решение позволит аграриям взять в аренду не менее 300 единиц отечественной техники, это будет способствовать усилению технологического суверенитета ключевых секторов экономики и повышению устойчивости сбыта для предприятий сельскохозяйственного машиностроения. "Важно, чтобы аграрии получили новые машины как можно скорее. Сейчас спрос на сельхозтехнику растет, значит, у отрасли не должно быть нехватки необходимых составляющих для сбора урожая", - добавил глава правительства.