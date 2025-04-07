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Страховщики обсуждают варианты исчисления периода действия 1-дневного полиса ОСАГО

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Российские автостраховщики обсуждают вариант изменения подхода к исчислению периода действия 1-дневного полиса, сообщил агентству источник на страховом рынке.

При этом, по его словам, рядом экспертов этот короткий период предлагается исчислять не 1 днем, а 24 часами. "Такой подход инициаторы изменений считают более справедливым для потребителей, поскольку сегодня действует порядок, при котором оформленный, допустим, в 10 утра полис ОСАГО перестает действовать в 24 часа того же дня. Инициаторы почасовых расчетов выступают за то, чтобы полис действовал в данном случае с 10 утра одного дня до 10 утра следующего, то есть 24 часа. До появления коротких полисов ОСАГО расчеты в днях всех устраивали. Переход на почасовой расчет срока действия короткого полиса потребует существенной перенастройки IT-систем страховщиков, их дополнительных расходов, при этом делать это понадобится "на ходу", - сказал собеседник агентства.

Российский союз автостраховщиков (РСА) в опубликованном в понедельник сообщении подтвердил, что "переформатирование минимального срока действия договора ОСАГО с 1 дня до 24 часов потребует адаптации процессов отрасли".

В союзе отмечают, что в соответствии с Гражданским кодексом РФ "договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в силу с момента уплаты страховой премии или первого ее взноса. При этом в соответствии с Законом об ОСАГО, владелец транспортного средства (ТС) вправе заключить краткосрочный договор ОСАГО с периодом действия от одного дня до трех месяцев. Договор вступает в силу через три дня после дня предоставления страховщику документов, если этим договором не предусмотрено иное. Таким образом, действие краткосрочного договора ОСАГО может начинаться в произвольное время".

До сих пор РСА "не фиксировал жалоб или иных претензий автовладельцев на существующий до настоящего времени порядок, согласно которому срок действия договора истекал в 24 часа, поэтому причины изменения подхода к сроку действия договора союзу не известны", говорится в сообщении союза.

При переходе на новую систему полисного периода могут возникнуть сложности, которые существенней полученных от перенастройки системы преимуществ.

Так, "для оформления ДТП в рамках Европротокола, и в целом для понимания участниками ДТП возможности обращения в страховую компанию необходима будет проверка действия короткого полиса по часам и минутам в течение дня. Сейчас такая возможность отсутствует", говорится в сообщении РСА.

Кроме того, "возникают вопросы относительно расчета доплаты или возврата части страховой премии при оформлении дополнительных соглашений к договору ОСАГО. Сложившаяся к настоящему времени практика и нормативное регулирование подразумевают перерасчет премии кратно дням, а не часам. Такие же правила действуют в случае возврата части страховой премии при досрочном прекращении действия договора", отмечают в страховом союзе.

Для реализации нового порядка исчисления срока действия договора ОСАГО страховщикам необходимо будет доработать свои информационные системы, делают вывод в РСА.

По данным союза, количество заключенных договоров ОСАГО по итогам 2024 года составило 44,8 млн, из них 1 млн - это короткие полисы ОСАГО.

РСА Российский союз автостраховщиков
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