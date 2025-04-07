Экс-мажоритарий Соликамского магниевого завода объявлен в розыск

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - МВД объявило в розыск Петра Кондрашева - бывшего акционера ОАО "Соликамский магниевый завод" (СМЗ, Пермский край), сообщается на сайте МВД России.

Ведомство разыскивает Кондрашева Петра Ивановича 16 июля 1949 года рождения, уроженца города Армавира. Инкриминируемая статья УК РФ не указана.

Как сообщалось, основные пакеты акций СМЗ (суммарно 89,4%) по иску Генпрокуратуры были изъяты в пользу РФ в 2022 году. В частности, мажоритарными акционерами являлись: Сергей Кирпичев (15,45%), Кондрашев (24%), Тимур Старостин (25%) и Игорь Пестриков (25%). Решение суда подтвердили апелляционная и кассационная инстанции. В марте 2024 года суд удовлетворил иск прокурора региона об истребовании в пользу РФ оставшихся 10,6% акций СМЗ, принадлежащих около 2,3 тыс. миноритарных держателей. Некоторые акционеры не согласились с таким решением суда и обжаловали его в апелляционном порядке. В настоящее время решение по их жалобам еще не принято.

В 2023 году президент РФ подписал указ о передаче госкорпорации "Росатом" в качестве имущественного взноса пакета акций СМЗ, который перешел в федеральную собственность. В январе 2024 года распоряжение было выполнено.

Осенью 2024 года прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение в отношении одного из бывших акционеров завода (его имя не уточнялось) по делу о хищении 250 млн рублей и покушении на хищение 2,5 млрд рублей.

По версии следствия, с мая по июнь 2022 года обвиняемый организовал и руководил хищением денежных средств предприятия на сумму 250 млн рублей, а также организовал попытку хищения 2,5 млрд рублей. Обвинение предъявлено по ч.3 ст.30, 33, ч.4 ст.160 УК РФ (организация растраты и покушение на растрату).

Так как обвиняемый находится в межгосударственном розыске, прокуратура передала дело в Соликамский горсуд Пермского края для заочного рассмотрения. О каком конкретно акционере идет речь в пресс-релизе не уточнялось.

Однако ранее со ссылкой на материалы одного из арбитражных дел сообщалось, что в начале июня 2022 года один из мажоритарных (на тот момент) акционеров Пестриков через подконтрольного ему генерального директора Артура Уртаева на основании заключенного с ним договора займа завладел 250 млн рублей, принадлежащими заводу.

По данному факту следователи полиции возбудили уголовное дело по ч.5 ст.33, ч.1 ст.201 УК РФ (пособничество в злоупотреблении полномочиями). В июне того же года Уртаева задержали в рамках уголовного дела по ст.160 УК РФ (присвоение или растрата), а Пестрикова объявили в розыск.

По данным Пермского краевого суда, в марте 2024 года Уртаеву было назначено 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима со штрафом 1,5 млн рублей. В качестве дополнительного наказания он лишен права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационных работ в коммерческих структурах сроком на 2 года 9 месяцев.

В 2022 году СМЗ обратился в Арбитражный суд Пермского края с иском о признании сделки недействительной и возврате 250 млн рублей с процентами за неправомерное пользование денежными средствами. Суд удовлетворил иск полностью.

СМЗ выпускает магниевую и редкометалльную продукцию (ниобиевую, танталовую, титановую и некоторую другую)



