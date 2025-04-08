Подержанные Tesla подешевели в США в марте на 7% в годовом исчислении

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Подержанные машины Tesla дешевеют в США и Великобритании быстрее других электромобилей, пишет Financial Times.

По данным маркетплейса CarGurus, цены на подержанные Tesla в Штатах в марте снизились 7% в годовом выражении, в то время как электромобили других марок подешевели на вторичном рынке на 1,5%.

Эта статистика указывает на то, что "наплыв автомобилей, входивших ранее в парки, привел к снижению средней заявленной цены на подержанную Tesla", говорит директор экономического и рыночного анализа CarGurus Кевин Робертс. По его словам, на вторичный рынок также давит снижение цен на новые Tesla с 2023 года.

В Великобритании подержанные Tesla потеряли в цене 15% в марте против спада на 10% на всем вторичном рынке электромобилей, по данным торговой площадки Auto Trader.

Судя по всему, такое падение стоимости Tesla обусловлено появлением на вторичном рынке множества машин, купленных новыми с использованием инструментов финансовой поддержки, заявляет коммерческий директор Auto Trader Иэн Пламмер. В марте на площадке были представлены 5,4 тысячи подержанных Tesla против 2,9 тысячи годом ранее.

Пламмер отмечает признаки "высокого уровня спроса на подержанные Tesla" в Британии, где их продают в среднем за 23 дня против среднерыночных 29 дней.

Американская площадка Edmunds отмечает внезапный рост числа обмениваемых у дилеров Tesla, выпущенных после 2017 года. В середине марта на такие машины приходилось 1,4% всего объема trade-in по сравнению с 0,4% в марте прошлого года.

Проведенный FT анализ германского рынка не показал сдвигов в первом квартале с точки зрения числа выставленных на продажу подержанных Tesla, их возраста и запрашиваемых цен.

Продажи новых Tesla в первом квартале, по официальным данным, упали на 55,2% в Швеции, на 49,7% в Нидерландах, на 41,1% во Франции и на 25,5% в Норвегии.

Общие поставки новых Tesla в январе-марте сократились на 13% в годовом выражении - до минимальных с 2022 года 336 681. Рынок в среднем ожидал 390 тысяч, пишет газета.