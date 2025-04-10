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Аналитики Goldman Sachs, UBS и Mizuho понизили прогнозные цены акций Tesla

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Аналитики Goldman Sachs Group Inc., UBS и Mizuho понизили прогнозные цены акций Tesla Inc., отметив, в частности, возможные последствия торговых споров и рост конкуренции.

Прогноз UBS ухудшен до $190 с $225, Goldman Sachs - до $260 с $275, Mizuho - до $375 с $430.

Акции Tesla теряют в цене 3,3% в ходе предварительных торгов в четверг после подъема на 22,7% по итогам предыдущей сессии. С начала текущего года их стоимость снизилась на 32,6%, на закрытие рынка в среду она составила $272,2. Таким образом, прогнозы Mizuho по-прежнему предполагают рост цены акций.

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Аналитик UBS Джозеф Спак полагает, что прогнозы прибыли Tesla остаются слишком высокими, и, вероятно, будут пересматриваться после публикации компанией результатов за первый квартал. Спак рекомендует инвесторам "продавать" бумаги Tesla. Он также отмечает риски для компании, связанные с торговой войной США и Китая.

Эксперты все больше опасаются, что ослабление темпов экономического роста и эскалация торговой напряженности будут способствовать снижению стоимости акций Tesla. Неоднозначную реакцию вызывает и роль главы Tesla Илона Маска в администрации президента США Дональда Трампа, отмечает CNBC.

Goldman Sachs сохраняет рекомендацию "нейтрально" для акций Tesla. Спад спроса на автомобили и ухудшение потребительского доверия, рост расходов в результате введения пошлин, а также риски, связанные с изменением политики США в сфере электромобилей, компенсируются долгосрочным потенциалом ее усилий в сфере искусственного интеллекта, считает аналитик Goldman Марк Делани.

Mizuho подтверждает рекомендацию "выше рынка" для бумаг Tesla, несмотря на снижение их прогнозной цены.

"Мы видим, что Tesla остается лидером американского рынка электромобилей, хотя и отмечает возможное снижение доли компании в ЕС и Китае, учитывая наращивание производства ее конкурентами", - говорит аналитик банка Виджай Ракеш.

Tesla Goldman Sachs UBS Mizuho
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