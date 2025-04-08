Porsche в I квартале сократила поставки на 8% в годовом выражении

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Поставки автомобилей германской Porsche AG в первом квартале сократились на 8% в годовом выражении - до 71,47 тысячи единиц, сообщила компания.

В Германии поставки упали на 34% (до 7495), в остальной Европе - на 10% (до 18 017), в Китае - на 42% (до 9471).

При этом в Северной Америке они выросли на 37% и составили 20 698 машин.

На электромобили пришлось 38,5% общих поставок, в том числе 25,9% на полностью электрические модели, 12,6% - на подключаемые гибриды.

Самым продаваемым автомобилем стал Macan, поставки которого увеличились в январе-марте на 14% и достигли 23 555 штук. Поставки Cayenne сократились на 28% - до 20 055.