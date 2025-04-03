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Продажи автомобилей в Германии в марте снизились на 3,9%, Tesla - на 42,5%

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных в Германии новых легковых автомобилей в марте снизилось на 3,9% относительно того же месяца прошлого года - до 253,497 тыс., говорится в сообщении Федерального автотранспортного ведомства (KBA).

При этом продажи машин с бензиновыми двигателями сократились на 29,4%, дизельными - на 21,7%, а регистрация электромобилей выросла на 35,5%, гибридов - на 22,1%.

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Среди германских брендов рост продаж в прошлом месяце показали Volkswagen (+5,7%), Audi (+2,4%) и Mercedes (+1,6%). VW занимает на авторынке страны наибольшую долю - свыше 20%.

В тоже время продажи Opel уменьшились на 26,1%, Porsche - на 20,8%, Ford Motor - на 17,5%, Bayerische Motoren Werke AG - на 2,4%.

Продажи американской Tesla в Германии в прошлом месяце рухнули на 42,5% и составили 2,229 тыс. электромобилей. В первом квартале они снизились на 62,2% - до 4,935 тыс.

Германия Tesla Opel Volkswagen Audi Ford Motor Mercedes
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