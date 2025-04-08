Brent остается в плюсе и торгуется у $64,29 за баррель

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Нефтяные котировки остаются в плюсе днем во вторник, однако растеряли большую часть наблюдавшегося ранее подъема.

К 14:13 по Москве июньские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,08 (0,12%) - до $64,29 за баррель. Майские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,08 (0,13%) - до $60,78 за баррель.

Накануне обе марки подешевели на 2,1%, обновив минимумы примерно за четыре года на фоне роста опасений глобальной рецессии и сокращения спроса на энергоносители.

Президент США Дональд Трамп 7 апреля пригрозил ввести дополнительные 50-процентные пошлины на китайский импорт, если КНР не откажется от ответных мер на американские зеркальные тарифы. Если это случится, в совокупности тарифы на китайский импорт вырастут до 104%.

В ответ китайский Минторг заявил, что Пекин не намерен уступать, если США продолжат давление на Китай при помощи пошлин.

"Угроза США увеличить тарифы в отношении Китая - очередная ошибка, и она вновь разоблачает суть США - шантажиста. Если США будут настаивать на своем, Китай будет бороться до конца", - заявило министерство.

Давление на нефтяные котировки также оказывает решение стран ОПЕК+ ускорить снятие ранее принятых ограничений на добычу, а также новость о том, что саудовская госкомпания Saudi Aramco снизит цены на все сорта нефти, главным образом для клиентов из Азии.

Ряд крупных банков в последнее время ухудшили прогнозы для цен на нефть. В частности, Societe Generale ожидает, что к концу года котировки WTI опустятся до $57 за баррель, а аналитики Goldman Sachs допустили, что в самом экстремальном сценарии Brent может подешеветь до $40 за баррель.

На фоне волатильности на мировых рынках Управление по информации в области энергетики (EIA) Минэнерго США перенесло публикацию ежемесячного прогноза по нефти со вторника на четверг.

"Утром на нефтяном рынке наблюдалось некоторое восстановление, - отметили аналитики ING. - Вероятно, мы увидим дальнейшую эскалацию, что только усилит опасения по поводу экономического роста и спроса на нефть".

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