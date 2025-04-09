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Amazon отменил заказы на товары из Китая на фоне пошлин Трампа

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Amazon.com Inc. отменил заказы на множество товаров, сделанных в Китае и других азиатских странах, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По их словам, заказы на шезлонги, скутеры, кондиционеры и другую продукцию от нескольких поставщиков Amazon были аннулированы после объявленного президентом США Дональдом Трампом 2 апреля решения о введении пошлин на импорт из более 180 стран и территорий, включая Китай, Вьетнам и Таиланд.

Срок отмены заказов позволяет предположить, что действия Amazon связаны именно с введением новых пошлин, отмечает агентство.

По словам источников, компания готовит план расширения оптовых складов в США, предусматривающий расходы в размере $15 млрд, в том числе на создание 80 новых логистических объектов в городах и сельской местности.

В отчете за 2024 год в феврале компания отмечала, что торговые споры являются для нее фактором риска.

"На китайских поставщиков приходится значительная часть получаемых нами компонентов и готовых товаров", - говорилось в отчете.

8 апреля аналитики Robert W. Baird & Co. Inc. понизили прогноз выручки Amazon на 2025 год, отметив вероятные последствия пошлин.

Бумаги компании подешевели на 21,7% с начала текущего года.

Amazon Китай Вьетнам США Таиланд
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