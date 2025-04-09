Российский индекс IMOEX2 взлетел к 2780 пунктам на фоне ралли нефти

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на вечерних торгах развернулся вверх вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью (фьючерс на Brent подскочил к $65 за баррель) после заявления американского президента Дональда Трампа о приостановке на 90 дней действия пошлин для стран, не ответивших на объявленные им ранее тарифные меры.

Индекс IMOEX2 взлетел в район 2780 пунктов, отыграв все дневные потери и выйдя в "плюс" более чем на 1%, притом что основная сессия завершилась снижением индекса в район 2650 пунктов (-3,5%).

К 21:03 по Москве индекс IMOEX2 поднялся до 2776,7 пункта (+1,1%), лидируют в росте акции "Норникеля" (+5,6%), "Аэрофлота" (+3%), ВТБ (+3%), "МТС" (+2,7%), "НЛМК" (+2,6%), "Северстали" (+2,3%), "Сургутнефтегаза" (+2,3%), "ММК" (+2,2%).

Президент США Дональд Трамп решил поставить на паузу на 90 дней пошлины на импорт в отношении более 75 стран, которые запросили диалог по этому вопросу. Предполагается, что в течение этого периода данные страны будут платить пошлины в минимальном размере - 10%.

"Я санкционировал 90-дневную паузу и существенно сниженные до 10% ответные пошлины на этот период", - написал он в Truth Social.

Трамп отметил, что это коснулось более 75 стран, которые отправили в США своих представителей для переговоров и не попытались ответить на американские пошлины ни в какой форме.

Также Трамп заявил, что принял решение повысить пошлины на китайские товары до 125%.

"Ввиду неуважения со стороны Китая в отношении мировых рынков я повышаю пошлины, взимаемые США с Китая, до 125%, они вступают в силу немедленно", - добавил президент.

Новости от Трампа вызвали ралли на мировых рынках, американские индексы в среду растут на 6-9% во главе с Nasdaq.

Цена июньских фьючерсов на Brent к 21:08 по Москве в среду подскочила до $64,95 за баррель (+3,4%), хотя днем контракты дешевели ниже $59 за баррель, обновив минимум с начала 2021 года.