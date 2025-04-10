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Нефть дешевеет после скачка накануне, Brent торгуется у $64,8 за баррель

Нефть дешевеет после скачка накануне, Brent торгуется у $64,8 за баррель
Фото: NurPhoto via Getty Images

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть снижаются утром в четверг после лучшего в этом году роста накануне на новости о приостановке введения пошлин на импорт в США из ряда стран.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:16 по московскому времени снизилась на $0,7 (1,07%), до $64,78 за баррель. В среду эти контракты выросли в цене на $2,66 (4,23%), до $65,48 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) понизились к этому времени на $0,58 (0,93%), до $61,77 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов повысилась на $2,77 (4,65%), до $62,35 за баррель.

Вечером в среду президент США Дональд Трамп объявил о приостановке на 90 дней действия зеркальных пошлин для стран, не ответивших на ранее объявленные им тарифные меры. В то же время тарифы в отношении китайского импорта повышаются до 125%.

"С учетом того, что деэскалация торговой войны между США и Китаем маловероятна в ближайшее время, отскок котировок едва ли перерастет в разворот тренда", - отметил аналитик Chaos Research Institute Чжоу Ми.

Китай является крупнейшим в мире импортером нефти, и рост американских пошлин может негативно сказаться на спросе на топливо и продукты нефтепереработки в стране.

Давление на котировки также оказывают данные о том, что коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2,553 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 2,2 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 4 апреля, уменьшились на 1,6 млн баррелей, дистиллятов - на 3,544 млн баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, выросли на 681 тыс. баррелей.

WTI Дональд Трамп США
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