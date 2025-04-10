"Новабев Групп" в I квартале снизила отгрузки алкогольной продукции на 4,65%

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - "Новабев Групп", один из ведущих производителей алкоголя в РФ, в первом квартале 2025 года отгрузила (общие отгрузки) 3,2 млн дал (декалитров) алкогольной продукции, что на 4,65% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает компания.

Отгрузки собственной продукции составили 2,4 млн дал (на 4,9% меньше).

"Снижение произошло в основном за счет низкодоходных марок эконом-сегмента и региональных брендов", - говорится в сообщении.

При этом компания отметила, что несмотря на снижение "продолжает удерживать лидирующую долю в объемообразующих каналах федеральных и локальных ключевых клиентов". Отгрузки водочных марок премиального сегмента растут двузначными темпами: "Белая сова" (+24%), Orthodox (+23%).

Отгрузки абсолютного лидера российского рынка в сегменте low-премиум - водки "Архангельская" выросли на 4%. Среди неводочных брендов наибольшая позитивная динамика у джина Green Baboon (+22%).

Компания также сообщила, что отгрузки импортных партнерских брендов превысили 760 тыс. дал, это на 4% меньше прошлогоднего, В то же время продажи рома Barcelo выросли почти в 1,7 раза, коньяка "Ной" - на 21%. Соглашение об эксклюзивной дистрибуции с производителем коньяка "Ной" продлено на 10 лет.

"Новабев групп" является одним из ведущих производителей и дистрибьюторов алкогольной продукции в РФ. Ей принадлежат пять ликеро-водочных заводов, один спиртзавод, винное хозяйство "Поместье Голубицкое", собственная система дистрибуции. Группа также является эксклюзивным поставщиком вина ряда мировых производителей и брендов.

В 2024 году компания снизила отгрузки алкогольной продукции на 4,2%, до 16,2 млн декалитров. Выручка выросла на 16%, до 135,5 млрд рублей, показатель EBITDA составил 18,7 млрд рублей против 19,3 млрд рублей, чистая прибыль снизилась до 4,6 млрд рублей с 8,1 млрд рублей.

