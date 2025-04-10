Поиск

Золото превысило $3100 за унцию на фоне сохранения рыночной неопределенности

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Золото продолжает активно дорожать в четверг, поскольку спрос на защитные активы остается высоким из-за повышенной глобальной неопределенности и опасений эскалации торговой войны США с Китаем.

Котировки июньских фьючерсов на золото на бирже Comex поднимаются на 1,4% - до $3123,2 за унцию. С начала года контракт прибавил в цене около 16,1%.

Вечером в среду президент США Дональд Трамп объявил о приостановке на 90 дней действия зеркальных пошлин для стран, не ответивших на ранее объявленные им тарифные меры. В то же время тарифы в отношении китайского импорта были повышены до 125%.

Попытки США добиваться целей при помощи пошлин обречены на провал, заявил в четверг представитель МИД КНР Линь Цзянь.

"Я хочу подчеркнуть еще раз: победителей в войне тарифов или торговой войне не будет. Китай не желает сражаться, но не боится этого", - приводит The Global Times его слова.

Comex Дональд Трамп Китай США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Аналитики допустили рост цены iPhone вдвое в случае переноса производства в США

Аналитики допустили рост цены iPhone вдвое в случае переноса производства в США

Доллар умеренно дешевеет к евро и фунту, активно снижается к иене

Нефть дешевеет после скачка накануне, Brent торгуется у $64,8 за баррель

Нефть дешевеет после скачка накануне, Brent торгуется у $64,8 за баррель

Российский индекс IMOEX2 взлетел к 2780 пунктам на фоне ралли нефти

Котировки нефти перешли к росту на решениях Трампа о пошлинах

Трамп приостановил на 90 дней повышение пошлин для ряда стран, не назвав их

Трамп приостановил на 90 дней повышение пошлин для ряда стран, не назвав их

Фондовые индексы США взлетели на новых заявлениях Трампа о пошлинах

Трамп объявил о повышении пошлин на товары из Китая до 125%

Трамп объявил о повышении пошлин на товары из Китая до 125%

В России в апреле потребление газа обновляет максимум из-за поздних холодов

Неопределенность на рынках создала риски переговорам Prada о покупке Versace у Capri

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6165 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне69 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе382 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние227 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России61 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов195 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2238 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ46 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии169 материалов
Бюджет РФБюджет РФ45 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России71 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });