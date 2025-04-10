Золото превысило $3100 за унцию на фоне сохранения рыночной неопределенности

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Золото продолжает активно дорожать в четверг, поскольку спрос на защитные активы остается высоким из-за повышенной глобальной неопределенности и опасений эскалации торговой войны США с Китаем.

Котировки июньских фьючерсов на золото на бирже Comex поднимаются на 1,4% - до $3123,2 за унцию. С начала года контракт прибавил в цене около 16,1%.

Вечером в среду президент США Дональд Трамп объявил о приостановке на 90 дней действия зеркальных пошлин для стран, не ответивших на ранее объявленные им тарифные меры. В то же время тарифы в отношении китайского импорта были повышены до 125%.

Попытки США добиваться целей при помощи пошлин обречены на провал, заявил в четверг представитель МИД КНР Линь Цзянь.

"Я хочу подчеркнуть еще раз: победителей в войне тарифов или торговой войне не будет. Китай не желает сражаться, но не боится этого", - приводит The Global Times его слова.