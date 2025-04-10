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В Пекине предупредили, что давление США при помощи пошлин потерпит неудачу

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Попытки США добиваться целей при помощи пошлин обречены на провал, подобная политика опасна для мировой экономики, заявил в четверг на брифинге представитель МИД КНР Линь Цзянь.

"Безрассудные и незаконные действия, в конечном свете, обернутся провалом", - приводит The Global Times его слова.

"Я хочу подчеркнуть еще раз: победителей в войне тарифов или торговой войне не будет. Китай не желает сражаться, но не боится этого", - продолжил он.

По его словам, использование США тарифов наносит урон правам и интересам других стран, нарушает правила Всемирной торговой организации, разрушает мировую торговлю и глобальный экономический порядок.

На просьбу прокомментировать заявления президента США Дональда Трампа, будто Пекин хочет заключить торговую сделку с Вашингтоном, Линь Цзянь отметил, что Штаты пока лишь вводят пошлины на китайскую продукцию, а Пекин ни в коем случае не приемлет такое поведение. Он отметил, что для начала диалога США нужно продемонстрировать уважение и равноправное отношение к другой стороне.

Линь Цзянь добавил, что, если Вашингтон продолжит игнорировать интересы других стран и международного сообщества, КНР "пойдет до конца".

В среду Трамп объявил о решении увеличить пошлины на китайские товары до 125%. Он отметил, что пошлины "вступают в силу немедленно". После этого решения американский президент утверждал, что Пекин хочет заключить торговую сделку с Вашингтоном, но не знает, как это сделать.

Ранее власти Китая подняли пошлины на американскую продукцию с 34% до 84%.

Китай США Дональд Трамп
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