Goldman улучшил прогноз цены золота на конец года до $3700 за унцию

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Цены на золото умеренно поднимаются утром 14 апреля и находятся вблизи исторических максимумов на фоне сохраняющейся неопределенности вокруг американских внешнеторговых пошлин. Аналитики Goldman Sachs повысили прогноз цен на золото на 2025 год.

Котировки июньских фьючерсов на золото на бирже Comex к 10:25 по Москве поднимаются на 0,1% - до $3247,1 за тройскую унцию. Ранее в ходе торгов унция поднималась в цене выше $3260 что является новым рекордом.

На спотовом рынке котировки достигали $3244 за унцию.

Президент США Дональд Трамп заявил, что объявит о введении пошлин на импорт полупроводников в "ближайшем будущем". По его словам, он хочет, чтобы чипы, полупроводники и другие товары производились в США. Президент также пообещал очень скоро объявить о пошлинах на фармацевтические препараты.

На выходных в американской прессе появились сообщения о том, что власти США отменили действие недавно введенных ответных импортных пошлин на десятки видов электроники, в том числе компьютеры, мобильные телефоны, роутеры и некоторые микрочипы.

Из-за очередной порции новостей о пошлинах, повышающих неопределенность в этой сфере, долларовый индекс DXY теряет 0,7% утром в понедельник. За минувшие пять сессий индикатор упал на 3,6%. Дешевый доллар повышает привлекательность золота для держателей других валют.

Аналитики Goldman Sachs повысили прогноз цен на золото на конец 2025 года до $3700 за унцию с $3300 за унцию на фоне более активного, чем ожидалось, спроса на драгметалл со стороны Центробанков. По новому прогнозу, ЦБ будут покупать около 80 тонн золота в месяц против ожидавшихся ранее 70 тонн.

В середине 2026 года цена золота может достичь $4000 за унцию, полагают эксперты Goldman.

"В последнее время данные о притоке средств (в золото - ИФ) оказались выше ожидаемых, что, скорее всего, отражает возросший спрос инвесторов на инструменты хеджирования рисков рецессии и снижение цен на рисковые активы", - сообщает Goldman.

По мнению аналитиков, если в США наступит рецессия, спрос на золото будет еще выше, а цены к концу 2025 года могут достичь $3880 за унцию.