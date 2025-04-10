Китай сократит импорт голливудских фильмов

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Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Власти Китая намерены ограничить ввоз в страну американских кинофильмов на фоне эскалации тарифного противостояния с США.

"Неправильные действия правительства США по введению нечестных тарифов в отношении Китая неизбежно приведут к дальнейшему снижению интереса аудитории к американским фильмам, - заявило Государственное управление кинематографии Китая (China Film Administration, CFA). - Мы будем следовать рыночным правилам, уважать выбор зрителей и умеренно сократим число импортируемых из США фильмов".

Президент США Дональд Трамп 9 апреля объявил о немедленном повышении пошлин на импорт товаров из Китая до 125% в ответ на решение Пекина обложить весь американский импорт пошлиной в 84%.

Китай когда-то был крупнейшим международным рынком для Голливуда. Однако на фоне ухудшения отношений между двумя странами число американских фильмов в китайском прокате в последние годы снижается.

В 2024 году кассовые сборы в Китае упали на 23%, до 42,5 млрд юаней ($5,78 млрд). При этом в топ-10 самых кассовых фильмов прошлого года вошли лишь три иностранных фильма: "Годзилла и Конг: Новая империя", мультфильм Хаяо Миядзаки "Мальчик и птица" и "Чужой: Ромул", расположившиеся на восьмой, девятой и десятой строчках чарта соответственно.

Доля зарубежных фильмов в китайском прокате в минувшем году составила 21,3%. В 2019 году показатель составлял 35,9%.