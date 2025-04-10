Борис Титов ждет в результате пошлин США для КНР укрепления связей Китая с Россией

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов считает, что торговая война между США и Китаем будет способствовать улучшению отношений последнего с Россией.

"Китай уже ясно дал понять, что выпрашивать скидки не собирается и к противостоянию готов. И если проецировать на будущее нынешнюю ситуацию в ее неизменном виде, то ясно, что экономический симбиоз между Россией и Китаем станет еще сильнее", - сказал он журналистам.

По словам Титова, Китаю надо искать новые рынки для сбыта товаров, ориентированных на Америку, с другой, надо замещать американские поставки. Он отметил, что примерно по 10% импорта из США в Китай составляют минеральное топливо, нефтепродукты и продукция сельского хозяйства.

"Это те категории, в которых у нас возникают хорошие возможности нарастить свой экспорт прямо сейчас. Соя, кукуруза, пшеница. Поэтому, на мой взгляд, наши взаимоотношения - и экономические, и политические - станут еще теснее, чем прежде", - подчеркнул спецпредставитель президента.

Президент США Дональд Трамп 9 апреля объявил о немедленном повышении пошлин на импорт товаров из Китая до 125% в ответ на решение Пекина обложить весь американский импорт пошлиной в 84%.