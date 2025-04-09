Трамп считает, что Китай хотел бы заключить торговое соглашение с США

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в среду после решения повысить пошлины на товары из Китая до 125% заявил, что Пекин хочет заключить торговую сделку с Вашингтоном, но не знает, как это сделать.

"Китай хочет заключить сделку. Они просто не знают, как подойти к этому", - сказал Трамп журналистам на мероприятии в Белом доме.

"Председатель КНР - гордый человек. Я знаю его очень хорошо, но они не знают, как подойти (к сделке - ИФ). Они разберутся. Они в настоящее время разбираются с этим, они хотят заключить сделку", - добавил американский лидер.

Ранее в среду Трамп объявил о решении увеличить пошлины на китайские товары до 125%. Он отметил, что пошлины "вступают в силу немедленно".

Ранее власти Китая подняли пошлины на американскую продукцию с 34% до 84%.