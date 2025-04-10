Инфляция в США в марте замедлилась до 2,4%, ниже прогноза

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - В США в марте потребительские цены (индекс CPI) увеличились на 2,4% в годовом измерении, сообщило Минтруда. Рост цен снизился по сравнению с февральским 2,8%.

Средний прогноз аналитиков предусматривал замедление инфляции до 2,6%, по данным Trading Economics.

Цены на энергоносители в США в прошлом месяце уменьшились на 3,3% в годовом выражении после снижения на 0,2% в феврале. Бензин подешевел на 9,8% после снижения на 3,1% месяцем ранее.

Рост цен на продукты питания ускорился до 3% с 2,6%, а на транспортные услуги - замедлился до 3,1% с 6% в феврале.

Цены на новые автомобили не изменились, тогда как подержанные машины выросли на 0,6%.

Индекс CPI в марте уменьшился на 0,1% по сравнению с февралем. Это первое снижение показателя с мая 2020 года, отмечает Trading Economics. Аналитики в среднем ожидали, что индикатор вырастет на 0,1% после повышения на 0,2% в феврале.

Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в прошлом месяце выросли на 0,1% относительно февраля и на 2,8% в годовом выражении. Аналитики прогнозировали повышение на 0,3% и 3% соответственно. В феврале подъем составлял 0,2% м/м и 3,1% г/г.

Федеральная резервная система внимательно следит за данными о темпах роста потребительских цен в стране, которые являются одним из ключевых факторов при принятии решений относительно денежно-кредитной политики. Целевой уровень инфляции американского ЦБ составляет 2%. Следующее заседание ФРС состоится 6-7 мая.