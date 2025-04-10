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Число заявок на пособие по безработице в США выросло на уровне ожиданий

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 4 тыс. - до 223 тыс., сообщается в отчете министерства труда США.

Показатель совпал с ожиданиями аналитиков, опрошенных Trading Economics.

Данные предыдущей недели подтверждены на уровне 219 тыс.

Среднее число заявок на пособие в стране за последние четыре недели, менее волатильный показатель, осталось на уровне 223 тыс.

Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 29 марта, сократилось до 1,85 млн по сравнению с пересмотренными 1,893 млн неделей ранее.

Эксперты в среднем ожидали снижения этого показателя до 1,88 млн с предварительно объявленного уровня предыдущей недели в 1,903 млн.



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