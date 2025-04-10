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Россия в январе-феврале снизила экспорт продукции АПК на 4,6%, увеличила импорт на 6,6%

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Россия в январе-феврале 2025 года экспортировала продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (кроме текстильного) на $6 млрд, что на 4,6% (на $6,3 млрд) меньше, чем годом ранее, сообщает сайт Федеральной таможенной службы.

Импорт этой продукции вырос на 6,6%, до $5,8 млрд с $5,5 млрд годом ранее.

В 2024 году Россия экспортировала продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (кроме текстильного) на $42,6 млрд, что на 1,1% меньше, чем в 2023 году ($43,1 млрд). В то же время импорт продукции АПК увеличился на 7%, до $37,7 млрд с $35,2 млрд годом ранее.

В 2023 году по сравнению с 2022 годом экспорт увеличился на 4,3%, до $43,1 млрд с $41,3 млрд. В то же время импорт снизился на 1,7%, до $35,1 млрд с $35,8 млрд.

Основными экспортными продуктами российского АПК являются зерновые и зернобобовые культуры, масложировая продукция, рыба и морепродукты.

Экспорт текстиля, текстильных изделий вырос на 30,1%, до $0,4 млрд с $0,3 млрд, импорт сохранился на уровне прошлого года - $3.1 млрд.

АПК ФТС
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