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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:26

ЦБ РФ с 6 апреля вернется к стандартным недельным аукционам

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ с учетом постепенной стабилизации ситуации с ликвидностью в банковском секторе с 6 апреля вернется к стандартному порядку проведения операций денежно-кредитной политики и регулированию объема ликвидности с помощью недельных аукционов, говорится в сообщении регулятора.

Аукционы репо и депозитные аукционы "тонкой настройки" начиная с 6 апреля ежедневно проводиться не будут, отмечает ЦБ.

При этом Банк России 5 апреля в дополнение к операциям "тонкой настройки" также проведет аукцион репо со сроком размещения средств на одну неделю. Исполнение первой части сделок - 6 апреля, второй части - 13 апреля 2022 года. Лимит недельного аукциона будет установлен во вторник.

ЦБ по-прежнему продолжит на регулярной основе отслеживать ситуацию с ликвидностью российского банковского сектора и будет с учетом этого уточнять объемы операций по предоставлению и абсорбированию ликвидности по мере необходимости.

ЦБ РФ
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