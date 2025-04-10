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Банк России по динамике платежей отметил продолжение роста деловой активности в марте

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Сохранение динамики финансовых потоков в марте вблизи февральских уровней говорит о продолжении роста деловой активности, говорится в комментарии Банка России.

Сезонно скорректированный объем номинальных входящих платежей, проведенных через платежную систему Банка России, в марте был на 8,2% выше среднего уровня IV квартала 2024 года (в феврале - на 9,5%; в I квартале - на 8,8%).

Входящие платежи без учета добычи, нефтепродуктов и государственного управления в марте увеличились на 17,1% - больше, чем рост в предыдущие месяцы (в I квартале выросли на 14,8%).

В марте продолжился рост поступлений в отраслях потребительского, инвестиционного и промежуточного спроса. В отраслях государственного и внешнего спроса объем платежей с поправкой на сезонность оказался ниже уровня IV квартала 2024 года, отмечает ЦБ.

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