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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:48

ЦБ РФ зафиксировал снижение платежей в июне

Значительного падения экономической активности регулятор не заметил

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Объем входящих платежей, проведенных через платежную систему Банка России, в июне снизился на 7,2% по сравнению со средним уровнем I квартала 2022 года после роста на 1,9% в мае, следует из мониторинга отраслевых финансовых потоков, опубликованного ЦБ в четверг.

Регулятор отмечает, что сокращение финансовых потоков в июне наблюдалось в большинстве укрупненных групп отраслей.

"Вместе с тем совокупность динамики опросных и других оперативных индикаторов указывает на то, что значительного снижения экономической активности в июне не произошло. Это может означать, что уменьшение номинальных объемов платежей по сравнению с апрелем и маем в значительной степени вызвано ценовым фактором", - считает ЦБ.

Так, по мнению Банка России, существенный вклад в июне в снижение входящих платежей в ориентированных на экспорт отраслях, вероятно, внесло укрепление рубля, которое привело к уменьшению рублевого эквивалента выручки экспортеров. "К тому же ослабление валютных ограничений могло привести к сокращению доли валютной выручки, которая конвертировалась в рубли", - отмечает ЦБ.

ЦБ РФ
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