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Глобальные продажи Stellantis в I квартале снизились на 9%

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Автомобильный концерн Stellantis NV зафиксировал снижение глобальных продаж на 9% в первом квартале 2025 года, в частности, из-за сокращения объемов производства в Северной Америке, а также спроса на легкие коммерческие автомобили в Европе.

Продажи Stellantis в отчетном квартале составили 1,22 млн автомобилей против 1,36 млн автомобилей годом ранее.

Реализация машин Stellantis в Северной Америке упала на 20% - до 325 тысяч машин. Продажи в Европе сократились на 8%, до 568 тысяч единиц, однако доля автопроизводителя на рынке региона выросла на 1,9 процентного пункта по сравнению с четвертым кварталом (до 17,3%) благодаря выводу на рынок новых моделей.

Продажи Stellantis на Ближнем Востоке и в Африке уменьшились на 15%, в Азии - на 20%, в Южной Америке - выросли на 19%.

С начала 2025 года капитализация Stellantis снизилась на 37,4%.

Stellantis Европа Северная Америка
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